Записатися в "єЧергу" для автобусів можна буде ще на двох пунктах пропуску з Польщею
Із 9 вересня можливість записатися на конкретний час перетину кордону в системі "єЧерга" з'явиться ще на двох пунктах пропуску з Польщею.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.
Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Грушів – Будомєж" і "Нижанковичі – Мальховичі".
Запис у слотовану чергу відкриється 8 вересня о 12:00, а рух за новим записом стартує 9 вересня о 12:00.
Таким чином, слотування вже працює на 25 з 29 пунктів пропуску для автобусів.
У Мінромад зазначили, що слотування означає менше очікування у фізичних чергах, прогнозований час виїзду, а також зручність і для регулярних, і для нерегулярних рейсів.
Із початку роботи "єЧерги" кордон онлайн перетнули майже 288 тис. автобусів.
Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.
Як повідомлялося, на початку серпня правила "єЧерги" змінили: пріоритет отримали швидкопсувні вантажі, а автомобілі Сил безпеки та оборони України почали пропускати позачергово.
До того стало відомо, що до кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску.
