Ціна зросла в 40 разів: Власники мережі аптек 911 приватизують харківську "Енергосталь" за 209 мільйонів

Фонд державного майна України 5 вересня провів повторний аукціон із приватизації Українського науково-технічного центру металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові.

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Переможцем аукціону зі ставкою понад 209,11 млн грн стало харківське ТОВ "Гамма-55" Ануш і Нуне Даніелян, яке є власником мережі аптек 911 у всій Україні.

Пропозиція іншої харківської компанії, "СКТБ Корпорація "Укрінмаш", була лише на 100 грн меншою.

Загалом у торгах взяли участь чотири учасники. Стартова ціна складала 5,23 млн грн.

Об'єкт включає в себе:

68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, мережі тощо);

загальну площу будівель і споруд близько 50 тис. кв. м;

10 транспортних засобів;

379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Попередній аукціон з приватизації "Енергосталі" визнали таким, що не відбувся, тому ціну лота було знижено вдвічі.

12 серпня переможцем торгів стало харківське ТОВ "Сандерс Лофт", яке за актив зі стартовою ціною 10,47 млн грн запропонувало 600 млн грн. Такою самою була ставка іншої харківської компанії – "ДАС 2015", але вона була зроблена кількома хвилинами пізніше.

Ціна, запропонована цими компаніями, була аномально високою – третя ставка була втричі нижчою.

Зрештою ТОВ "Сандерс Лофт" і "ДАС 2015" дискваліфікували.

Раніше стало відомо, що Фонд державного майна України 25 листопада проведе аукціон із продажу 99,5667% статутного капіталу Одеського припортового заводу – найбільшого об'єкта приватизації з початку повномасштабної війни.