Бізнес закладає в бюджети на наступний рік курс гривні на рівні 46 грн/$

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації складає 46 грн/$. На цей рік бізнеси закладали 44 грн/$, а у 2024 році – 41 грн/$.

Про це свідчать опитування Асоціації "Прогнози бізнесу на 2026 рік".

Як зазначається, цьогорічне дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році – на це вказують 55% опитаних компаній. 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.

Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників.

Також дещо покращилися прогнози фінансових показників: з 72% до 77% зросла частка керівників, що очікують зростання доходів у гривні, і з 15% до 12% зменшилась кількість тих, хто прогнозує падіння.

Зростання до 10% у гривні прогнозують 30% директорів, зростання на 11-20% – 33%, і зростання на 21% та більше очікують 14%. Ще 11% розраховують втримати фінансові показники на рівні попереднього року.

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 60%, а в доларах – 55% (у 2025 році прогнози складали 46% та 43% відповідно). Падіння доходів у натуральному вираженні та у валюті прогнозують 15% підприємців.

29% опитаних компаній-членів Асоціації будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року. Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.

До 20% збільшилась кількість компаній, що планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році. До того ж, зросла середня вартість запланованих проєктів – до $14 млн.

На 2025 рік 16% компаній-членів Асоціації планували великі інвестпроєкти з середнім розміром інвестицій $9 млн.

Водночас вже кілька років поспіль зменшується кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи. У 2026 році такі плани мають 55% компаній, а середній обсяг інвестицій складе 3% від доходів компанії. У 2025 році соціальні ініціативи фінансували 59%, а у 2024 – 65%. В обох попередніх роках компанії спрямовували в середньому 6% від доходів.

74% компаній планують застосовувати ШІ-інструменти для оптимізації або підвищення ефективності роботи у своїй компанії у 2026 році. Здебільшого компанії застосовуватимуть ШІ-інструменти для навчання, підвищення ефективності аналітичної роботи, полегшення рутинних завдань, планування закупівель та продажів, а також в маркетингу, обліку, комунікації з клієнтами тощо.

Топ пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік дещо оновився. До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-то боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт – виконання зобов'язань України в рамках статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (36%).

Раніше Національний банк України повідомляв, що Індекс очікування ділової діяльності бізнесу зріс до 49 у серпні, порівняно із 48,3 у липні та 48,4 в серпні минулого року. Це менше нейтральних оцінок на рівні 50 пунктів, але відображує певне покращення оцінок перспектив у всіх секторах.

На початку серпня Офіс генпрокурора запустив цифровий портал "СтопТиск" для фіксації випадків неправомірного втручання правоохоронців у діяльність компаній.