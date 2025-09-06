"Якщо не заходять у країну – буде мито": Трамп планує нові тарифи на імпорт чипів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить мита на імпорт напівпровідників від компаній, які не переносять виробництво до Сполучених Штатів.

Він не назвав точного строку чи ставки, уточнивши лише, що мито буде "доволі суттєвим", але не "надто високим", і не застосовуватиметься до компаній, які вже будують, працюють або планують виробництво в США, повідомляє Reuters.

"Якщо вони не заходять у країну – буде мито", – сказав Трамп, виступаючи перед вечерею з керівниками великих технокомпаній.

Від початку другого президентського терміну Трампа загрози тарифів уже загострили відносини з торговельними партнерами, підвищили волатильність на ринках і додали невизначеності для світової економіки. За словами Трампа, керівник Apple Тім Кук "у непоганому становищі", оскільки компанія нещодавно підвищила зобов’язання з внутрішніх інвестицій у США до $600 млрд на найближчі чотири роки.

Минулого місяця Трамп заявляв, що може запровадити близько 100% мита на імпорт напівпровідників, але виняток зроблять для виробників, які працюють у США або зобов’язалися локалізувати виробництво. Раніше про інвестиції в американське виробництво оголосили TSMC, Samsung Electronics і SK Hynix.

Водночас адміністрація Трампа також стикається з юридичними викликами щодо тарифної політики. Після того як суд першої інстанції скасував більшість ключових тарифів, уряд попросив Верховний суд швидко розглянути справу, аби зберегти широкі повноваження на запровадження мит за законом 1977 року про надзвичайні повноваження.

