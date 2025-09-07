У Києві відзавтра обмежать рух низкою вулиць через ремонти доріг. Яких маршрутів стосується?. КАРТА

У Києві відзавтра, з 8 вересня, обмежуватимуть рух низкою вулиць через проведення ремонтів на дорогах.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодор".

Так, із 8 до 13 вересня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці – дорожники заливатимуть тріщини дорожнього покриття на ділянці від транспортної розв'язки моста Патона в напрямку Поштової площі.

Роботи проводитимуть із 08:00 до 18:00 з частковим поетапним обмеженням руху однією смугою.

Окрім того, з 8 до 30 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака – буде виконуватися поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Костянтина Данькевича.

Також із 8 вересня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Самійла Кішки через поточний ремонт на ділянці від вулиці Василя Касіяна до вулиці Юлії Здановської.

Раніше стало відомо, що група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла в тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.