Модернізація Північного ГЗК та "Каметсталі": "Метінвест" продовжує інвестувати в українські підприємства попри війну

Попри складні обставини та роботу на лінії фронту, компанія "Метінвест" продовжує інвестувати в промислові підприємства в Україні. Основний акцент наразі – на Північному ГЗК та "Каметсталі", яку готують до роботи із зеленою металургією Європейського Союзу.

Про це розповів операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Пріоритет і основні кошти, які ми залучаємо, – для модернізації Північного ГЗК. Ми зараз там будуємо установку для згущення відходів, цей проєкт вже фактично на стадії будівництва. Також розглядаємо проєкт із модернізації однієї з випалювальних машин, щоб підготувати її під виробництво покращених окатків для зеленої металургії в ЄС. Зараз ми перебуваємо на стадії проєктування та розроблення проєктних рішень", – розповів Мироненко.

За його словами, також в фокусі уваги – завод "Каметсталь", зокрема доведення до ладу її доменного й конвертерного цехів. Цього року виконано досить значний капремонт доменної печі №9 вартістю $20 млн та повністю відновлено обладнання одного з конвертерів у конвертерному цеху.

Наступного року програми на "Каметсталі" будуть продовжені – там буде повністю відновлено доменну піч №1.

"На "Запоріжсталі" поки тривають поточні ремонти, які підтримують стан обладнання. З огляду на близькість фронту, до стабілізації ситуації не можемо розвивати там якісь великі проєкти. Але ми віримо, що після війни в нас буде ще більше масштабних інвестицій у відновлення інфраструктури, насамперед у країні", – заявив Мироненко.

"Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд грн інвестицій.

У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн у екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

Наприкінці серпня повідомлялося, що метіналургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який входить до складу групи "Метінвест" Ріната Ахметова, продовжує реалізацію інвестиційного проєкту вартістю понад 135 млн грн.

Також стало відомо, що "Метінвест" Ахметова став найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів. За десятиліття війни понад 11 тис. працівників компанії пройшли через лави Збройних Сил України.