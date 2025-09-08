Україна планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках, – Кулеба

Кабінет Міністрів після відкриття першої в Україні залізничної колії євростандарту Чоп – Ужгород планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час телемарафону, передає LIGA.net.

За словами Кулеби, поступове підключення регіонів до європейської залізничної мережі передбачене у Стратегії відновлення.

"Наступний великий крок – це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить зробити Львів транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України. Ми ведемо переговори з європейськими партнерами, готується проєктна документація", – розповів Кулеба.

Наразі уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках.

"У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині. Це дасть нам можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною і Польщею й отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом у нас є 10 напрямків, які ми будемо розбудовувати", – сказав міністр.

Він додав, що всі ці проєкти інтегровані в політику Євросоюзу.

"Тобто це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T. Тобто ми вбудовуємося в систему, яка розрахована на десятиліття вперед", – пояснив Кулеба.

Як повідомлялося, першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.

Раніше повідомлялося, що будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).