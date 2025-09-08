БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках, – Кулеба

Кабінет Міністрів після відкриття першої в Україні залізничної колії євростандарту Чоп – Ужгород планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час телемарафону, передає LIGA.net.

За словами Кулеби, поступове підключення регіонів до європейської залізничної мережі передбачене у Стратегії відновлення.

"Наступний великий крок – це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить зробити Львів транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України. Ми ведемо переговори з європейськими партнерами, готується проєктна документація", – розповів Кулеба.

Наразі уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках.

"У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині. Це дасть нам можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною і Польщею й отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом у нас є 10 напрямків, які ми будемо розбудовувати", – сказав міністр.

Він додав, що всі ці проєкти інтегровані в політику Євросоюзу.

"Тобто це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T. Тобто ми вбудовуємося в систему, яка розрахована на десятиліття вперед", – пояснив Кулеба.

Як повідомлялося, першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.

Раніше повідомлялося, що будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).

залізниця (875) будівництво (2267) Ужгород (98) Укрзалізниця (4906) Кулеба Олексій (49)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лише одне питання. Наскільке це доцільне під час війни?
показати весь коментар
08.09.2025 17:31 Відповісти
Элементарно, Хатсон © для завоза "паляницы" и "Фламинги". А также розовой краски. Раз и два, на покрасочных работах отмывается пару миллиардов, как на производство авианосца "Могучая Потужность"
показати весь коментар
08.09.2025 17:44 Відповісти
А може хватит пилять, плять!!!!
Пусть строит ЕС, за те деньги, что раньше положено было для Венгрии по дотациям
показати весь коментар
08.09.2025 17:42 Відповісти
планує!!!!
бо планувати, це набагато вигідніше ніж будувати!!!!
показати весь коментар
08.09.2025 17:44 Відповісти
то все ж таки гупрєрлуп буде ? )
показати весь коментар
08.09.2025 17:54 Відповісти
Вилупки.
Міста знищують,людей сім'ями вбивають,інфраструктура під обстрілом,а вони замічть зброї і *********** євроколії будують...
показати весь коментар
08.09.2025 17:59 Відповісти
Це логістика. Україна дуже залежна від Європи.
показати весь коментар
08.09.2025 18:11 Відповісти
Логістика ? Зі Львовом?
В нащо? Все одно потім в східному напрямку треба все перевезти по звичайній колії.
показати весь коментар
08.09.2025 18:15 Відповісти
Місце перекидання вантажу з європейського на радянський стандарт буде дуже вразливе. І ремонт його буде триваліший
показати весь коментар
08.09.2025 18:24 Відповісти

