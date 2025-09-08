Україна планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках, – Кулеба
Кабінет Міністрів після відкриття першої в Україні залізничної колії євростандарту Чоп – Ужгород планує будівництво євроколії ще в 10 напрямках.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час телемарафону, передає LIGA.net.
За словами Кулеби, поступове підключення регіонів до європейської залізничної мережі передбачене у Стратегії відновлення.
"Наступний великий крок – це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить зробити Львів транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України. Ми ведемо переговори з європейськими партнерами, готується проєктна документація", – розповів Кулеба.
Наразі уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках.
"У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині. Це дасть нам можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною і Польщею й отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом у нас є 10 напрямків, які ми будемо розбудовувати", – сказав міністр.
Він додав, що всі ці проєкти інтегровані в політику Євросоюзу.
"Тобто це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T. Тобто ми вбудовуємося в систему, яка розрахована на десятиліття вперед", – пояснив Кулеба.
Як повідомлялося, першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.
Раніше повідомлялося, що будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.
"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.
Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).
Пусть строит ЕС, за те деньги, что раньше положено было для Венгрии по дотациям
бо планувати, це набагато вигідніше ніж будувати!!!!
Міста знищують,людей сім'ями вбивають,інфраструктура під обстрілом,а вони замічть зброї і *********** євроколії будують...
В нащо? Все одно потім в східному напрямку треба все перевезти по звичайній колії.