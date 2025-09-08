БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Система "єЧерга" з 10 вересня система запрацює як єдине вікно. Які зміни передбачені?

Система "єЧерга" з 10 вересня система запрацює як єдине вікно

Із 08:00 10 вересня система "єЧерга" буде працювати як єдине вікно – тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону. Так, відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій. 

"Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі "єЧерги". Зі свого боку система "єЧерга" буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" (ЄКІС)", – сказано в повідомленні.

У Мінгромад пояснили, що до виїзду допускаються лише ті водії, які:

  • внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС "Укртрансбезпеки";
  • мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;
  • використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у "єЧергу" та ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Там також порадили перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС.

"У разі звільнення водія – обов'язково перевірте, чи не має він активної черги в "єЧерзі". Якщо є – спочатку замініть водія в "єЧерзі", потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі", – зазначили в Мінгромад.

Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.

Як повідомлялося, на початку серпня правила "єЧерги" змінили: пріоритет отримали швидкопсувні вантажі, а автомобілі Сил безпеки та оборони України почали пропускати позачергово.

Згодом стало відомо, що з 9 вересня можливість записатися на конкретний час перетину кордону в системі "єЧерга" з'явиться ще на двох пунктах пропуску з ПольщеюТаким чином, слотування запрацює на 25 з 29 пунктів пропуску для автобусів.

авто (4274) черга (49) перевезення (679) Укртрансбезпека (105) єЧерга (24)
Чого кругом це "є", коли повинно бути "зе"?
08.09.2025 21:14 Відповісти
А зробіть її, як є- черга в тцк, щоб о 00ночі, намагатись забронювати талон! І ні хера не виходить. Курви Зелені...
08.09.2025 21:14 Відповісти

