Система "єЧерга" з 10 вересня система запрацює як єдине вікно. Які зміни передбачені?

Із 08:00 10 вересня система "єЧерга" буде працювати як єдине вікно – тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону. Так, відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі "єЧерги". Зі свого боку система "єЧерга" буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" (ЄКІС)", – сказано в повідомленні.

У Мінгромад пояснили, що до виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС "Укртрансбезпеки";

мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у "єЧергу" та ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Там також порадили перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС.

"У разі звільнення водія – обов'язково перевірте, чи не має він активної черги в "єЧерзі". Якщо є – спочатку замініть водія в "єЧерзі", потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі", – зазначили в Мінгромад.

Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.

Як повідомлялося, на початку серпня правила "єЧерги" змінили: пріоритет отримали швидкопсувні вантажі, а автомобілі Сил безпеки та оборони України почали пропускати позачергово.

Згодом стало відомо, що з 9 вересня можливість записатися на конкретний час перетину кордону в системі "єЧерга" з'явиться ще на двох пунктах пропуску з Польщею. Таким чином, слотування запрацює на 25 з 29 пунктів пропуску для автобусів.