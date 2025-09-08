Росіяни збільшили купівлю готівкових доларів найбільше з 2022 року

Росіяни почали активніше закуповуватися готівковою валютою. Так, за пів року обсяг таких заощаджень зріс майже на $1,5 млрд і досяг $93,5 млрд. Більший приріст спостерігався лише в першій половині 2022 року.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає російське видання Коммерсант.

За словами російських екпертів, на поведінку інвесторів вплинув міцний рубль, але ринок незабаром чекає на його девальвацію. Вони також звертають увагу, що це може бути певним "сезонним чиником", пов'язаним із поїздками, оскільки не завжди й не всі росіяни мають іноземні карти.

Як зазначається, є очікування, що курс долара зростатиме, відповідно, на цьому фоні виник попит. Доларові депозити залишаться фактично з нульовою прибутковістю.

Загалом росіяни продовжують тримати гроші на рублевих рахунках, зазначав Центробанк РФ за підсумками першої половини 2025 року. Із початку року обсяг депозитів та коштів на рахунках у російській валюті зріс на 4 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% працюючих росіян. Водночас серед тих, хто має заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести і 7% – від пів року до року. Лише 6% опитаних повідомили, що їхні заощадження дозволять їм прожити без зарплати понад рік.

Валюта в Росії

У червні минулого року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк РФ відтоді встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – пішли з "Московської біржі".

У середині жовня заступник міністра фінансів РФ заступник голови Мінфіну Алексєй Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.