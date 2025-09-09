Ціни на нафту зростають, ринок чекає нових обмежень проти російської нафти, – Reuters

Ціни на нафту почали відновлюватися після того, як ОПЕК+ вирішила підвищити видобуток із жовтня менше, ніж очікували учасники ринку, а спекуляції щодо нових санкцій проти Росії посилили сигнали про обмеження пропозиції.

У вівторок вранці еталонний сорт Brent зріс на 0,53% – до $66,37 за барель, WTI – на 0,51%, до $62,58, повідомляє Reuters.

Зазначається, що у неділю вісім країн ОПЕК+ погодили підвищення квот на видобкток на 137 тис. барелів на добу з жовтня, що істотно менше за прирости близько 555 тис. б/д у вересні та серпні і 411 тис. б/д у липні та червні.

За оцінкою Деніела Хайнса з ANZ, крок означає початок згортання частини обмежень, які мали діяти до кінця 2026 року після швидкого повернення попередньо законсервованих обсягів.

Водночас Haitong Securities зазначає, що через швидше, ніж очікувалося, нарощення квот ОПЕК+ і нижчий від прогнозів попит ризик надлишку на ринку сирої нафти лишається ключовим драйвером цін цього року.

Водночас підтримку цінам додали очікування нових санкцій проти Росії після найбільшої повітряної атаки на Україну, що спричинила пожежу в урядовій будівлі в центрі Києва.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до "другої фази" обмежень. До Вашингтона прибула делегація ЄС для обговорення перших скоординованих трансатлантичних заходів від часу повернення Трампа до влади. Додаткові санкції можуть скоротити постачання російської нафти на світовий ринок.

Наступного тижня також буде засідати рада ФРС США, результатом якої, за оцінками трейдерів, відбудеться зниження ставки на чверть пункту з імовірністю у 89,4%.

Раніше повідомлялось, що країни ОПЕК+ домовилися про ще одне збільшення квот на видобуток нафти.