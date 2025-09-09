Уряд уточнив підстави для бронювання працівників від мобілізації

Кабінет Міністрів уточнив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 8 вересня 2025 року №1106, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, в постанові уточняються механізм бронювання для бізнесу на прифронтових територіях і підприємств, що виготовляють безпілотні системи, а саме – уряд уточнив норму про можливість бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах.

Таке бронювання може здійснюватися "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Як повідомлялося, раніше Кабмін дозволив забронювати 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Тепер уточнене визначення цих територій.

Крім того, Кабмін передав електронні реєстри Мінстратегпрому Міністерству оборони. Через цей технічний момент реєстри не могли працювати, що створювало проблеми для підприємств ОПК.

Окремо уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, пунктом про виконавців державних контрактів на виробництво безпілотних систем, озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових і інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних замовників у сфері оборони.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року.

У Міністерстві економіки зазначили, що економічний ефект від ухваленого рішення – збережений ВВП і податкові надходження, що може сягати близько 2,25 млрд грн на рік.

Раніше повідомлялось, що Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків, які мають проблеми з ТЦК.