Китайський інтернет-гігант Temu намагається відвоювати частку ринку у США попри мита Трампа, – Bloomberg

Після кількох місяців просідання через тарифні зміни адміністрації Дональда Трампа китайський маркетплейс Temu повертається на ринок США з великим знижками, щоб відіграти частку ринку у конкурента Shein.

Наразі ціни на кілька десятків хітів продажів в середньому уже нижчі на 18%, порівняно з кінцем квітня, а окремі позиції здешевшали до 60%, повідомляє Bloomberg.

Крім цього, платформа припинила стягувати з покупців імпортні збори, які раніше різко підвищували кінцеву вартість замовлень.

Після скасування в США звільнення від мита товарів з мінімальною вартістю до $800 доларів, Temu тимчасово згортав активність в країні, перемикаючись на Європу та інші ринки, а його американські продажі у червні падали більш як на 30% тиждень до тижня і продовжили спад на понад 10% у липні та серпні.

Наразі платформа стимулює продавців знижувати ціни в обмін на вищий трафік у застосунку, готує сезонні поставки зі знижками та різко збільшила кількість нових рекламних оголошень, хоча масштаби маркетингу все ще нижчі за довоєнний для тарифів пік.

Зазначається, що частина китайських продавців погоджується на меншу маржу, але багато хто все ще фіксує значне падіння виручки, а Temu у них перетворився на найслабший канал продажів у США.

На відміну від цього, основний конкурент Shein після короткого провалу зміг відновити продажі навіть за вищих цін, хоч темпи зростання в кінці серпня сповільнилися. Паралельно Temu розбудовує ланцюг доставки з підрядниками від транскордонної логістики з Китаю до складування у США та заохочує продавців переходити на його сервіси, тоді як раніше вимагав самостійно завозити оптові партії товарів на американські склади, що відсіювало дрібних постачальників.

