Кабмін вирішив провести переатестацію митників після підвищення зарплат. Як вона відбуватиметься?

Сьогодні Кабмін затвердив Порядок організації та проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів.

Ця атестація має стати ключовим інструментом для забезпечення доброчесності та професійної компетентності працівників Державної митної служби, повідомляє пресслжба Мінфіну.

Атестація відбуватиметься за чинним законодавством і має підтвердити відповідність митників стандартам, необхідним для ефективної роботи.

Процес складатиметься з трьох етапів:

тестування на знання Конституції України;

митного та антикорупційного законодавства;

окремого тесту на логіку та вміння працювати з інформацією;

співбесіди, під час якої комплексно оцінюватимуть професійну компетентність і доброчесність.

У міністерстві запевнили, що увесь процес, включно з тестуванням і співбесідами, фіксуватиметься безперервною відео- та аудіозйомкою, а результати кожного етапу оприлюднюватимуть на офіційному сайті Держмитслужби.

При цьому відмова від проходження атестації або її неуспішне завершення стане підставою для припинення державної служби, що має оновити кадровий склад і усунути недоброчесних працівників.

Журналісти зможуть бути присутніми на будь-якому етапі за умови акредитації, подання повідомлення та письмового зобов’язання про нерозголошення даних. Водночас кількість представників медіа визначатиметься площею приміщення, але не може бути меншою за дві особи.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%, розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас комплексна реформа Державної митної служби затягується. Кабмін мав отримати від Мінфіну відповідний план до 17 червня, однак цього поки що не відбулося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що фактично закон про перезавантаження Митниці не виконується, але пояснював це браком фінансування.

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів, розповідав раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"