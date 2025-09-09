Аудит керівництва НКЦПФР: У п’яти із семи членів виявили потенційний конфлікт інтересів, – ЕП
Аудиторська компанія "КПМГ-Україна" завершила перевірку окремих службовців НКЦПФР на відповідність законодавству та внутрішнім документам на вимогу МВФ у межах програми з Україною, термін якої був перенесений на кінець серпня.
Про це повідомляє "Економічна правда" посилаючись на декількох співрозмовників в регуляторі.
Перевірку вартістю 720 тис. грн проводили за шістьма критеріями: незалежність, професійна компетентність, антикорупція, прозорість, конфлікт інтересів та конфіденційність.
За даними видання, зауваження стосуються лише пункту "конфлікт інтересів" і зафіксовані у п’яти з семи членів комісії, а повністю відповідають вимогам лише Юрій Бойко та Максим Лібанов.
Найнижчу оцінку отримав голова Руслан Магомедов оскільки аудитори вказали на потенційний конфлікт через роботу його дружини Євгенії Грищенко на керівній посаді в ICU Group.
Водночас "КПМГ-Україна" не виявила випадків реального конфлікту та зазначила, що Магомедов утримується від голосування з питань, пов’язаних з ICU, але наголосила на значних репутаційних ризиках, оскільки за шкалою аудиту в нього "виявлені суттєві проблеми".
"Незначні проблеми" виявлено у чотирьох членів через роботу в наглядових радах держпідприємств:
- Іраклій Барамія – "Запоріжтрансформатор";
- Арсен Ільїн – "Укрнафта";
- Юрій Шаповал – "Мотор Січ";
- Ярослава Шляхова – "Національний депозитарій України" (25% акцій управляє НКЦПФР).
Також за інформацією видання, на зустрічі з МВФ 8 вересня прозвучала вимога "вирішити питання конфлікту інтересів", імовірно йшлося саме про необхідність заміни керівника.
