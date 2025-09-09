Аудит керівництва НКЦПФР: У п’яти із семи членів виявили потенційний конфлікт інтересів, – ЕП

Аудиторська компанія "КПМГ-Україна" завершила перевірку окремих службовців НКЦПФР на відповідність законодавству та внутрішнім документам на вимогу МВФ у межах програми з Україною, термін якої був перенесений на кінець серпня.

Про це повідомляє "Економічна правда" посилаючись на декількох співрозмовників в регуляторі.

Перевірку вартістю 720 тис. грн проводили за шістьма критеріями: незалежність, професійна компетентність, антикорупція, прозорість, конфлікт інтересів та конфіденційність.

За даними видання, зауваження стосуються лише пункту "конфлікт інтересів" і зафіксовані у п’яти з семи членів комісії, а повністю відповідають вимогам лише Юрій Бойко та Максим Лібанов.

Найнижчу оцінку отримав голова Руслан Магомедов оскільки аудитори вказали на потенційний конфлікт через роботу його дружини Євгенії Грищенко на керівній посаді в ICU Group.

Читайте також: Нацкомісія відмовилася продовжити термін дії інвестфонду, який об’єднує активи Порошенка

Водночас "КПМГ-Україна" не виявила випадків реального конфлікту та зазначила, що Магомедов утримується від голосування з питань, пов’язаних з ICU, але наголосила на значних репутаційних ризиках, оскільки за шкалою аудиту в нього "виявлені суттєві проблеми".

"Незначні проблеми" виявлено у чотирьох членів через роботу в наглядових радах держпідприємств:

Іраклій Барамія – "Запоріжтрансформатор";

Арсен Ільїн – "Укрнафта";

Юрій Шаповал – "Мотор Січ";

Ярослава Шляхова – "Національний депозитарій України" (25% акцій управляє НКЦПФР).

Також за інформацією видання, на зустрічі з МВФ 8 вересня прозвучала вимога "вирішити питання конфлікту інтересів", імовірно йшлося саме про необхідність заміни керівника.

Раніше повідомлялось, що Кабмін вирішив провести переатестацію митників після підвищення зарплат. Як вона відбуватиметься?