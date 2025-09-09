Перший поїзд із товарами з ЄС вирушив "Новим Шовковим шляхом" до Китаю
З термінала у Варшаві вперше вирушив вантажний поїзд до Пекіна з продукцією з Європи.
Рейс організувала PKP Cargo Connect у співпраці з китайським оператором Henan Zhongyu International Port Group, повідомляє Businessinsider.com.pl.
Зазначається, що до цього на маршруті зазвичай курсували контейнери саме з вантажами з Азії до Європи, тож повністю завантажити потяг у зворотному напрямку вдалося вперше.
Зокрема, він перевозить товари з Польщі, Німеччини, Чехії, Литви та Латвії. Найближчим часом з Варшави планують відправити до Китаю ще три потяги із польським взуттям, автомобільними компонентами з місцевих заводів та чеським пивом.
Доставка залізницею до Китаю триватиме лише 11-13 днів, що суттєво швидше за морську логістику, хоча витрати можуть бути вищими.
Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Який розклад?
