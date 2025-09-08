Торгівля між Росією та Китаєм обвалилася на 18%

Спад у торгівлі між Китаєм і Росією, який розпочався 2025 року вперше за три роки розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, продовжує прискорюватися. Так, за підсумками серпня закупівля Китаєм товарів у Росії обвалилася на 17,8% рік до року.

Про це пише Reuters із посиланням на дані митниці Китаю, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, поставки китайських товарів на російський ринок впали на 16,4% у річному вираженні – удвічі більше, ніж у липні, коли скорочення становило 8,6%.

Нагромадженим підсумком за вісім місяців поточного року російсько-китайський товарообіг просів майже на 9%, до 1,03 трлн юанів, або $145 млрд. Російський експорт до Китаю впав на 8,8%, а китайський до Росії – на 8,2%.

Детальні дані китайської митниці показують, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини: нафти – на 11%, нафтопродуктів – на 28%, скрапленого природного газу – на 13%, деревини та вугілля – на 10%.

За словами джерел Reuters, спад обороту з головним торговим партнером Росії викликав стурбованість у Кремлі.

"Китай не поводиться як союзник. Іноді він нас підводить та зупиняє платежі, іноді наживається на нас, а іноді просто грабує. У цьому немає нічого союзницького", – скаржився один із співрозмовників агентства, близький до російського уряду.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала можливість експортувати до Китаю живих північних оленів та їхні роги – панти.

Також стало відомо, що домовленості про збільшення поставок газу до Китаю, досягнуті під час візиту до Пекіна президента РФ Владіміра Путіна, не забезпечені наявними ресурсами "Газпрому".

Раніше російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов’язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами.

У відповідь на це акції "Газпрому" на Московській біржі впали на 3,12% – до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.

Наприкінці серпня повідомлялося, що переговори між Росією та Китаєм щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2", який особисто просуває Володимир Путін, зайшли в глухий кут.

До того повідомлялося, за даними Reuters, Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Водночас, попри публічні заяви Путіна й російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

Окрім того, повідомлялося, що китайський банк Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції Європейського Союзу, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній.