В Україні спростили оскарження рішень та дій органів ліцензування для бізнесу. Що змінилося?

Кабінет Міністрів України вдосконалює й автоматизує розгляд скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Відповідні зміни до порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій уряд ухвалив на засіданні 8 вересня 2025 року, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер усі скарги оброблятимуться в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізований збір та обробку даних.

Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, автоматично вноситиметься до реєстру одразу, без участі посадовців.

Реєстр даватиме змогу відстежувати скарги не лише на дії чи бездіяльність органів ліцензування, а й на їхні рішення, як це передбачено чинним законодавством.

Окрім того, зміни до порядку також: уточнюють процедурні дії Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі, визначають адміністратора, публічного реєстратора, відповідального за формування реєстрової інформації, об'єкти Реєстру скарг тощо, а також регулюють доступ до публічної інформації з Реєстру та інші питання.

Сталий економічний ефект рішення становитиме 2,8 млн грн на рік.

Як повідомлялося, за п'ять років роботи "Дії" кумулятивний ефект від запровадження е-послуг сягнув 184 млрд грн економії, оскільки кожна гривня, вкладена в цифровізацію державних послуг, генерує до 160 грн економії.

Наприкінці серпня підприємці в Україні отримали можливість напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет "Пульс" на сайті Мінекономіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства.