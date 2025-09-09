Євросоюз розподілив 150 мільярдів євро оборонного фонду SAFE між 19 країнами. Хто отримає найбільше?

Європейська Комісія розподілила 150 мільярдів у межах нового безпекового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів ЄС. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, Франція та Угорщина.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту.

До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.

SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони. Основною метою оборонного фонду є зміцнення виробничої спроможності оборонної промисловості Європи та підвищення готовності до загроз. Програма надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання. Вона передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.

Перелік країн Євросоюзу, які отримають кредити за програмою SAFE, виглядає наступним чином:

Польща – 43,73 млрд євро,

Румунія – 16,68 млрд євро,

Франція – 16,22 млрд євро,

Угорщина – 16,22 млрд євро,

Італія – 14,9 млрд євро,

Бельгія – 8,34 млрд євро,

Литва – 6,38 млрд євро,

Португалія – 5,84 млрд євро,

Латвія – 5,68 млрд євро,

Болгарія – 3,26 млрд євро,

Естонія – 2,66 млрд євро,

Словаччина – 2,32 млрд євро,

Чехія – 2,06 млрд євро,

Хорватія – 1,7 млрд євро,

Кіпр – 1,18 млрд євро,

Фінляндія – 1 млрд євро,

Іспанія – 1 млрд євро,

Греція – 0,79 млрд євро,

Данія – 0,05 млрд євро.

Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити. Так, вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".

До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах ЄС.

SAFE покликаний допомогти тим членам ЄС, які можуть зіткнутися із серйозними труднощами через збільшення витрат на оборону. Поява інструменту SAFE зумовлена різким погіршенням безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року. Фонд надаватиме позики країнам-членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні. Метою позик є посилення оборони цих країн і розвиток європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, 21 травня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу на рівні послів погодив програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 млрд євро, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.