Фонд держмайна знову виставив на продаж спиртзавод на Тернопільщині. Ціну знизили ще на 6 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Фонд держмайна знову виставив на продаж спиртзавод на Тернопільщині. Ціну знизили ще на 6 мільйонів

Фонд державного майна України вчергове оголосив онлайн-аукціон із приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільські області, який спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Аукціон відбудеться 11 вересня 2025 року, прийом заявок триває до 10 вересня, 20:00.

Стартова ціна складає 155,99 млн грн.

Актив знаходиься за ввресою: Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці.

Серед ключивх інвестиційних переваг Фонд назвав:

  • працююче підприємство;
  • наявність виробничих будівель і споруд;
  • велика земельна ділянка;
  • зручне розташування та розвинена інфраструктура.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України намагався продати "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільській області оголосив на 1 травня 2025 року. Тоді його ціна складала 162,18 млн грн.

У серпні минулого року Фонд державного майна також уже виставляв на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод". Стартова ціна тоді становила 219,14 млн грн.

аукціон (1364) завод (766) спирт (225) ФДМУ (1397) Тернопільська область (61)
