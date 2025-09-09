Фонд держмайна знову виставив на продаж спиртзавод на Тернопільщині. Ціну знизили ще на 6 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Фонд державного майна України вчергове оголосив онлайн-аукціон із приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільські області, який спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Аукціон відбудеться 11 вересня 2025 року, прийом заявок триває до 10 вересня, 20:00.

Стартова ціна складає 155,99 млн грн.

Актив знаходиься за ввресою: Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці.

Серед ключивх інвестиційних переваг Фонд назвав:

працююче підприємство;

наявність виробничих будівель і споруд;

велика земельна ділянка;

зручне розташування та розвинена інфраструктура.









Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України намагався продати "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільській області оголосив на 1 травня 2025 року. Тоді його ціна складала 162,18 млн грн.

У серпні минулого року Фонд державного майна також уже виставляв на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод". Стартова ціна тоді становила 219,14 млн грн.