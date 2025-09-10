Кабмін повторно вніс у Раду законопроєкт про податок на доходи від продажу товарів на OLX

Кабінет Міністрів вніс на розгляд парламенту проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу і закону "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи", який передбачає оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет.

Відповідний законопроєкт зареєстровано під №14025, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Необхідність ухвалення законопроєкту в уряді пояснюють приведенням українського податкового законодавства до норм ЄС о ОЕСР.

Закон передбачає оподаткування доходів українців, які вони отримують через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо. Вперше такий законопроєкт уряд схвалив ще у квітні, але його відкликали із Верховної Ради після зміни складу Кабміну.

Як повідомлялося, раніше у Мінфіні пояснювали, що після ухвалення цього законопроєкту інформація про доходи користувачів цифрових платформ, які є податковими резидентами України, буде надходити до Державної податкової служби як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи, який сам утримуватиме податок.

Стосовно оподаткування, то для доходів фізичних осіб – підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року - 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем, запевняли у Мінфіні.

Що відомо про оподаткування продажу товарів через інтернет

Тим часом, Державна податкова служба України перевіряє суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів.

До березня такі перевірки мали скоріше точковий характер. Однак з 1 березня поточного року податківці почали отримувати із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.