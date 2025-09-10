Нафта дорожчає після атаки Ізраїлю в Катарі та нових погроз Трампа, – Reuters

Ціни на нафту зростали у середу після того, як Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару, а президент США Дональд Трамп закликав Європу запровадити тарифи проти покупців російської нафти.

Еталонна марка Brent дорожає на 0,53% – до $66,74 за барель, американська WTI – на 0,57%, до $62,99, повідомляє Reuters.

Після повідомлень про атаку, яка, за словами прем’єра Катару, загрожує мирним переговорам, обидва бенчмарки короткочасно зросли майже на 2%, але відкотилися після того, як США запевнили уряд країни, що подібного більше не станеться.

Аналітики відзначають стриману реакцію ринку на цю подію, як і скепсис щодо заяв Трампа про можливе посилення обмежень проти російської нафти, оскільки за даними джерел, він також закликав ЄС запровадити 100% тарифи щодо Китаю та Індії, великих покупців російської сировини.

У LSEG вважають, що поширення вторинних тарифів на таких покупців могло б порушити експорт РФ і обмежити пропозицію на світовому ринку, проте невизначеність зберігається, адже агресивні кроки можуть суперечити намірам уряду США стримати інфляцію і вплинути на рішення ФРС.

Наразі трейдери очікують зниження ставки ФРС уже наступного тижня, роте Управління енергетичної інформації США попереджає про тиск на ціни у найближчі місяці через зростання запасів на тлі збільшення видобутку ОПЕК+, що стримує подальше ралі.

