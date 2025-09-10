Попит на бензинові автомобілі в Україні продовжує зростати. Які моделі найпопулярніші?

У серпні автопарк України поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.

При цьому всього 2,2 тис. були новими автомобілями (16,8% загальної кількості), а решта 10,9 тис. – вживаними (83,2%), повідомляє об'єднання "Укравтопром".

До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових моделей увійшли:

Hyundai Tucson – 228 од. (10,4% ринку);

Mazda CX5 – 126 од. (5,7%);

Suzuki SX4 – 95 од. (4,3%);

Skoda Kodiaq – 90 од. (4,1%);

Skoda Karoq – 85 од. (3,9%)

Серед імпортованих вживаних авто лідирують:

Volkswagen Golf – 680 од. (6,2%);

Volkswagen Tiguan – 607 од. (5,6%);

Nissan Rogue – 581 од. (5,3%);

Audi Q5 – 571 од. (5,2%);

Audi A4 – 364 од. (3,3%).

