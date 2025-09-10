БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
113 0

Попит на бензинові автомобілі в Україні продовжує зростати. Які моделі найпопулярніші?

авто

У серпні автопарк України поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.

При цьому всього 2,2 тис. були новими автомобілями (16,8% загальної кількості), а решта 10,9 тис. – вживаними (83,2%), повідомляє об'єднання "Укравтопром".

До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових моделей увійшли:

  • Hyundai Tucson – 228 од. (10,4% ринку);
  • Mazda CX5 – 126 од. (5,7%);
  • Suzuki SX4 – 95 од. (4,3%);
  • Skoda Kodiaq – 90 од. (4,1%);
  • Skoda Karoq – 85 од. (3,9%)

Читайте також: Частка Tesla Ілона Маска на ринку США впала до найнижчого рівня з 2017 року. У чому причина?

Серед імпортованих вживаних авто лідирують:

  • Volkswagen Golf – 680 од. (6,2%);
  • Volkswagen Tiguan – 607 од. (5,6%);
  • Nissan Rogue – 581 од. (5,3%);
  • Audi Q5 – 571 од. (5,2%);
  • Audi A4 – 364 од. (3,3%).

Раніше повідомлялось, що електромобілі захоплять 50% ринку нових авто в Європі вже за 7 років.

Автор: 

авто (4280) імпорт (2430) попит (31) українці (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 