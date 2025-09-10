Франція і Німеччина закликали розширити вторинні санкції проти компаній з третіх країн за допомогу Росії, – Euractiv

Франція та Німеччина закликають Євросоюз розширити санкції проти Росії, включивши до переліку великих нафтовиробників, а також націлитися на треті країни, що допомагають підтримувати експорт російської нафти.

Про це йдеться в неофіційному документі, який отримало видання Euractiv.

Зокрема, Париж і Берлін пропонують додати у 19-й пакет санкцій проти РФ ключові російські енергетичні компанії РФ, зокрема "ЛукОйл" і Litasco, щоб обмежити здатність Москви залучати ресурси для війни. Паралельно ці країни закликають розширити санкції проти "тіньового флоту" танкерів, що забезпечує експорт російської нафти, запровадити вторинні санкції щодо посередників у третіх державах, а також посилити обмеження на імпорт інших російських товарів.

У спільному документі також йдеться про розширення нещодавно посиленого цінового обмеження на російські нафтопродукти – зокрема на європейських перевізників, які допомагають транспортувати їх до третіх країн. ЄС, на думку Парижа й Берліна, має бути готовий вносити до санкційних списків іноземні нафтопереробні заводи, відповідальні за постачання пального із російської нафти до ЄС, і координувати дії з Великою Британією та партнерами по G7.

На тлі підготовки нового санкційного пакета Єврокомісія вже розглядає включення до нього нових російських банків і енергокомпаній. Останніми днями європейські посадовці узгоджували підхід із адміністрацією США, а делегація ЄС у Вашингтоні обговорювала кроки для формування "уніфікованого" енергетичного треку санкцій.

У пропозиціях Парижа й Берліна також передбачено глибше втручання у фінансову інфраструктуру, яка підтримує РФ: розширення обмежень на російські банки при збереженні легітимних платіжних каналів, внесення до списків іноземних установ, пов’язаних із російською системою СПФС, а також узгодження з США та Британією дій проти криптооператорів у Центральній Азії, яких підозрюють у відмиванні російського капіталу.

Додатково пропонується розглянути нові імпортні заборони чи підвищення тарифів на товари РФ, які не потрапили під обмеження раніше.

Як повідомлялось, за даними Bloomberg, Європейський Союз опрацьовує новий пакет санкцій проти Росії, який може охопити близько пів десятка банків і енергетичних компаній, а також платіжні та карткові системи, криптобіржі й додаткові обмеження на торгівлю нафтою.