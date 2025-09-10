Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю та ініціюватиме санкції, – фон дер Ляєн

Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю та ініціюватиме санкції проти окремих ізраїльських посадовців за ескалацію агресії проти Палестини.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму виступі на засіданні Європейського парламенту у середу вранці.

"Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми припинимо всі виплати в цих сферах", – заявила голова Єврокомісії, уточнивши, що це не вплине на програми співпраці з ізраїльським громадянським суспільством чи центром "Яд Вашем".

Вона додала, що Єврокомісія також підготує державам пропозиції санкцій проти "екстремістських міністрів" та рекомендуватиме призупинити окремі торговельні положення партнерської угоди.

Водночас фон дер Ляєн визнала глибокі розбіжності між країнами ЄС щодо цих кроків.

Вона також закликала до негайного припинення вогню та анонсувала створення платформи для відновлення Сектору Гази.

"Наступного місяця ми створимо Групу донорів Палестини, включаючи спеціальний інструмент для реконструкції Гази. Це будуть міжнародні зусилля з регіональними партнерами. Мета Європи завжди була незмінною. Справжня безпека для Ізраїлю та безпечне сьогодення та майбутнє для всіх палестинців... В довгостроковій перспективі єдиний реалістичний мирний план – це план, заснований на двох державах. Жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці. З безпечним Ізраїлем, життєздатною Палестинською владою та усуненням лиха ХАМАС", – додала фон дер Ляєн.

Раніше, наприкінці липня, Єврокомісія пропонувала призупинити співпрацю з Ізраїлем у межах Horizon Europe, що могло позбавити ізраїльські компанії доступу до багатомільйонних грантів. Обґрунтуванням названо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що суперечить принципам чинної Угоди про асоціацію ЄС-Ізраїль.

Раніше повідомлялось, що Туреччина повністю припиняє економічні зв’язки з Ізраїлем.