Частина Держспецтранспорту купила екскаваторів на 23 мільйони за завищеними майже на третину цінами, – "Наші гроші"

Військова частина Т0940 (762 окрема бригада охорони Державної спеціальної служби транспорту Міноборони) 26 серпня уклала угоду з ТОВ "Торговий дім "Альфатех" на придбання двох гусеничних екскаваторів Hyundai HX300SL на суму 23,22 млн грн, або по 11,61 млн грн за одиницю, з доставкою до міста Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані у системі Prozorro.

За підрахунками видання, вартість придбаної техніки значно вища за ціни у відкритих джерелах – на сайті "Інтертехніки" такий екскаватор вказаний по 9,09 млн грн. На інших тендерах за подібні машини платили ще менше – у травні військова частина Т0320 придбала екскаватори JCB JS 305 по 8,10 млн грн із урахуванням транспорту.

Поряд з цим, у документації замовника учасники ринку побачили вимоги, під які фактично підпадає лише модель Hyundai HX300SL.

Один з учасників ринку вказував замовнику, що показник "максимальний крутний момент – 120 Нм при 1900 об/хв" не є типовим для інших виробників і "не дозволяє запропонувати моделі вищого класу" та запропонував видалити цей дискримінаційний показник.

Однак замовник відмовився змінювати параметри, пославшись на власні потреби, не уточнивши їх. У підсумку конкуренції на торгах не було, і "Альфатех" отримав підряд за стартовою ціною.

За даними Сlarity-project, ТОВ "ТД "Альфатех" має підрядів на 3,13 млрд грн, найбільший замовник – департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА. Компанія зареєстрована у смт Слобожанське, власники – Олександр Романюк (1,2%) та сейшельська "Fabiola Company Limited" (98,8%), директор і кінцевий бенефіціар – Євгеній Гармата.

Раніше він очолював ОКП "Фармація" Дніпропетровської облради та працював комерційним директором ПрАТ "Дніпрополімермаш", який, за даними "YouControl", входить до групи "Алеф" бізнесмена Вадима Єрмолаєва, щодо якого з грудня 2023 року діють санкції. Нині "Дніпрополімермаш" належить "DPM Holding Ltd" (BVI), бенефіціар у різні періоди змінювався – до липня 2024 року ним був Єрмолаєв, у 2024-му у структурі власності фігурувала його донька Софія Кононенко, у березні 2025-го бенефіціаром став Ігор Циркін.

"ТД "Альфатех" фігурує у кримінальному провадженні щодо можливої розтрати під час закупівлі техніки Глеюватською сільрадою Криворізького району у 2022 році – слідство припускає переплату на навантажувачах Bobcat до 2,33 млн грн, а судовий розгляд досі триває. В іншому провадженні, де йдеться про збитки ДСГП "Ліси України", компанії закидають подання недостовірних даних щодо характеристик 11 тракторів, орієнтовна шкода – 1,65 млн грн.

Раніше повідомлялось, що НАБУ викрило п’ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення, що завдали державному бюджету понад 29 млн грн збитків.