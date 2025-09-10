БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини тарифи Тарифи Трампа
590 3

Верховний суд США терміново розгляне законність тарифів Трампа, – WP

мита,тарифи,трамп

Верховний суд США повідомив, що швидко праналізує законність більшості тарифів президента Дональда Трампа, які стали основою його торговельної політики.

Судді звернулися до уряду, бізнес-об'єднань та штатів із проханням надати свої зауваження у справі до 19 вересня, розгляд справи заплановано на перший тиждень листопада, повідомляє The Washington Post.

Йдеться про процес, у якому адміністрація Трампа просить скасувати рішення апеляційного суду, який дійшов висновку, що президент не міг запроваджувати мита за законом 1977 року IEEPA, який надає йому надзвичайні економічні повноваження.

Тарифи, які Трамп почав запроваджувати у лютому, були обґрунтовані низкою надзвичайних станів за законом IEEPA. Низка бізнес-об'єднань та уряди окремих штатівоскаржили мита, назвавши їх "узурпацією повноважень". Вони стверджують, що IEEPA не уповноважує президента встановлювати тарифи, відсутня належна національна надзвичайна ситуація, а дії Трампа порушують принцип розподілу владних повноважень і суперечать доктрині "важливих питань", за якою для рішень значного економічного чи політичного впливу потрібен чіткий мандат Конгресу.

Панель Суду міжнародної торгівлі у травні підтримала позивачів, а минулого місяця апеляційний суд більшістю голосів суддів визнав, що президент перевищив повноваження, водночас призупинивши дію цього рішення для звернення до Верховного суду.

За оцінкою Yale Budget Lab, станом на початок серпня ефективна ставка ввізних мит до США наближалася до 19% – найвищого рівня з часів Великої депресії, а подорожчання імпорту могло б коштувати домогосподарствам в середньому близько $2 400 на рік.

Також дивіться: Тарифи Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості у Європі, – Reuters

Білий дім наполягає, що Трамп діє в межах закону. Водночас посадовці попереджають, що у разі програшу у справі, уряд може зіткнутися з необхідністю повернути до $1 трлн зібраних мит.

Верховний суд об’єднав кілька справ, зокрема позов двох виробників освітніх іграшок, які заявляють, що мита змушують підвищувати ціни й ставлять під загрозу продажі. Навіть у разі поразки президент зможе намагатися вводити схожі заходи на підставі інших торговельних законів, але це вимагатиме часу та дотримання процедур.

Трамп у публічних заявах пов’язує тарифи з боротьбою з фентанілом, відновленням виробництва та збереженням робочих місць, однак опоненти вказують на ринкову волатильність, ризики для інфляції та непередбачуваність для бізнесу.

Раніше повідомлялось, що апеляційний суд США визнав глобальні мита Трампа незаконними.

Автор: 

мито (881) суд (3369) судочинство (7) тарифи (1374) Трамп Дональд (737)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто там на Трампа батон крошить?
показати весь коментар
10.09.2025 14:18 Відповісти
Схоже він всіх таки дістав.... Або респи зрозуміли що якщо не дати по рукам, то пролетять при виборах в Конгресс. Загалом, система латае дірки.
показати весь коментар
10.09.2025 14:39 Відповісти
Та клала руда Мальвіна з прибором на усі ті ваші судові рішення. Закон у Штатах - то для слабаків...
показати весь коментар
10.09.2025 14:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 