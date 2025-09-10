Верховний суд США терміново розгляне законність тарифів Трампа, – WP

Верховний суд США повідомив, що швидко праналізує законність більшості тарифів президента Дональда Трампа, які стали основою його торговельної політики.

Судді звернулися до уряду, бізнес-об'єднань та штатів із проханням надати свої зауваження у справі до 19 вересня, розгляд справи заплановано на перший тиждень листопада, повідомляє The Washington Post.

Йдеться про процес, у якому адміністрація Трампа просить скасувати рішення апеляційного суду, який дійшов висновку, що президент не міг запроваджувати мита за законом 1977 року IEEPA, який надає йому надзвичайні економічні повноваження.

Тарифи, які Трамп почав запроваджувати у лютому, були обґрунтовані низкою надзвичайних станів за законом IEEPA. Низка бізнес-об'єднань та уряди окремих штатівоскаржили мита, назвавши їх "узурпацією повноважень". Вони стверджують, що IEEPA не уповноважує президента встановлювати тарифи, відсутня належна національна надзвичайна ситуація, а дії Трампа порушують принцип розподілу владних повноважень і суперечать доктрині "важливих питань", за якою для рішень значного економічного чи політичного впливу потрібен чіткий мандат Конгресу.

Панель Суду міжнародної торгівлі у травні підтримала позивачів, а минулого місяця апеляційний суд більшістю голосів суддів визнав, що президент перевищив повноваження, водночас призупинивши дію цього рішення для звернення до Верховного суду.

За оцінкою Yale Budget Lab, станом на початок серпня ефективна ставка ввізних мит до США наближалася до 19% – найвищого рівня з часів Великої депресії, а подорожчання імпорту могло б коштувати домогосподарствам в середньому близько $2 400 на рік.

Білий дім наполягає, що Трамп діє в межах закону. Водночас посадовці попереджають, що у разі програшу у справі, уряд може зіткнутися з необхідністю повернути до $1 трлн зібраних мит.

Верховний суд об’єднав кілька справ, зокрема позов двох виробників освітніх іграшок, які заявляють, що мита змушують підвищувати ціни й ставлять під загрозу продажі. Навіть у разі поразки президент зможе намагатися вводити схожі заходи на підставі інших торговельних законів, але це вимагатиме часу та дотримання процедур.

Трамп у публічних заявах пов’язує тарифи з боротьбою з фентанілом, відновленням виробництва та збереженням робочих місць, однак опоненти вказують на ринкову волатильність, ризики для інфляції та непередбачуваність для бізнесу.

Раніше повідомлялось, що апеляційний суд США визнав глобальні мита Трампа незаконними.