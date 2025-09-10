Meta і TikTok виграли суд проти Єврокомісії щодо методики наглядового збору, – Reuters

Meta Platforms та TikTok виграли в Загальному суді ЄС справу проти методики, за якою Єврокомісія нарахувала їм збір для покриття витрат на нагляд у межах Акта про цифрові послуги (DSA).

Компанії оскаржували розрахунок щорічного збору, встановленого у розмірі 0,05% від їхнього світового чистого доходу, який залежить від середньомісячної кількості активних користувачів і від того, чи була компанія прибутковою попереднього року, повідомляє Reuters.

Суд постановив, що методологію слід було ухвалювати не імплементаційними рішеннями, а делегованим актом, і надав Єврокомісії 12 місяців для виправлення правової основи й перерахунку.

Водночас повернення зборів за 2023 рік наразі не передбачене. У Єврокомісії заявили, що не мають зауважень до принципу стягнення чи обсягів збору і проведуть "суто формальну корекцію процедури".

Також зазначається, що Акт про цифрові послуги, який набрав чинності у листопаді 2022 року, зобов’язує дуже великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом під загрозою штрафів до 6% глобального обороту. Платниками наглядового збору також є Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, X, Snapchat і Pinterest.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія оштрафувала американську компанію Google на 2,95 млрд євро за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій (adtech).