Google за три роки надав Україні понад $55 мільйонів допомоги

Компанія Google за три роки надала Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.

Про це заявив мер Києві Віталій Кличко за результатаи зустрічі з представниками компанії Google на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль.

За словами Кличка, команда Google відзначила здобутки української столиці та застосунку "Київ Цифровий" у сфері цифровізації міських сервісів.

"Столична влада зацікавлена в подальшій двосторонній співпраці Києва з компанією Google та розвиватиме таке співробітництво", – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Google надав фінансування 30 українським стартапам.

До того стало відомо, що корпорація Google оголосила про запуск свого Фонду майбутнього штучного інтелекту (AI Futures Fund) – нової ініціативи, спрямованої на інвестування в стартапи, що створюються за допомогою найновіших інструментів штучного інтелекту від Google DeepMind.