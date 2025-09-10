Україна синхронізувала санкції з Великою Британією. Чого вони стосуються?

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають військово-промисловому комплексу, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій, йдеться в повідомленні пресслужби президента.

"У межах синхронізації санкцій із Великою Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які поставляють Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ", – сказано в повідомленні.

Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до поставок та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов'язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Зокрема, це "Сітронікс КТ", яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, "СІНТО" – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, "Балтінфоком" – виробник комп'ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній "Бі Пітрон", що технічно переоснащує російські військові підприємства, "Точна механіка" – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.

Як повідомлялося, Велика Британія 21 липня оголосила про 137 санкцій, спрямованих проти критично важливих енергетичного та нафтового секторів Росії.

До того, 17 червня, Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон додав 10 фізичних та юросіб, а також 20 кораблів до свого санкційного списку.