Ціни на нафту почали знижуватися через загрозу профіциту на ринку, – Reuters

Ціни на нафту дещо знизилися на тлі сигналів про слабший попит у США та збільшення ризиків надлишку пропозиції, нівелюючи попередні занепокоєння трейдерів через удари на Близькому Сході та війну в Україні.

Станом на ранок четверга листопадовий контракт на постачання нафти сорту Brent дешевшав на 0,21% – до $67,35 за барель, а американської WTI – 0,24%, до $63,53, повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні котирування нафти зросли на понад $1 після повідомлень про атаку Ізраїлю на керівництво руху "Хамас" у Катарі та появу російських дронів у повітряному просторі Польщі, але ці події не несли негайних ризиків для поставок, тож увага ринку повернулася до фундаментальних факторів.

Зокрема, запаси сирої нафти у США зросли, попри прогнози аналітиків, що відображає м’якшу динаміку попиту та охолодження економіки. На цьому тлі ФРС наступного тижня, ймовірно, знизить ставку на 25 відсоткових пунктів.

Ринок також враховує рішення восьми країн пакту ОПЕК+ додатково підвищити квоти на видобуток, ухвалене минулої неділі. EIA цього тижня попередило, що зростання видобутку призведе до суттєвих накопичень запасів і зниження цін у найближчі місяці, а в Eurasia Group вважають, що попри стагнацію попиту додаткові барелі від виробників, очолюваних ОПЕК+, створять до кінця 2025 року дисбаланс із профіцитом і штовхатимуть котирування ще нижче.

Раніше повідомлялось, що нафта подорожчала після того, як Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару, а президент США Дональд Трамп закликав Європу запровадити тарифи проти покупців російської нафти.