OpenAI та Oracle уклали рекордну угоду на $300 мільярдів для збільшення хмарних потужностей, – WSJ

OpenAI підписала з Oracle контракт на закупівлю обчислювальних ресурсів вартістю близько $300 млрд.

Угода розрахована приблизно на п’ять років, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Це одна з найбільших угод на ринку хмарних послуг, що відображає рекордне зростання витрат на ІТ-інфраструктуру для ШІ. За оцінкою сторін, для виконання контракту знадобиться близько 4,5 ГВт електричної потужності, а старт її реалізації запланований на 2027 рік.

Напередодні у свіоїй квартальній звітності Oracle повідомила про збільшення прогнозованих майбутніх контрактних доходів на $317 млрд, а CEO компанії Сафра Кац розповіла про підписання угод із трьома великими клієнтами. На цьому тлі акції Oracle стрибнули до 43%, а статки голови ради директорів Ларрі Еллісона, за оцінками, зросли більш ніж на $100 млрд – до майже $400 млрд.

За даними джерел, OpenAI вважає контракт частиною свого дата-центрового проєкту Stargate. Компанія прагне зняти обмеження, спричинені дефіцитом обчислювальних ресурсів, який гальмує запуск нових продуктів і тренування моделей.

Паралельно OpenAI намагається розвивати власні чипи разом із Broadcom, працює над новим смартфоном та іншими ініціативами. В той же час, компанія залишається збитковою з приблизно $10 млрд річного доходу та очікує вийти в прибуток не раніше 2029 року, плануючи до того часу сукупні втрати на рівні $44 млрд.

Для Oracle угода означає високу концентрацію майбутніх надходжень від одного клієнта і потребу форсувати інвестиції в інфраструктуру. Компанія вже має вище боргове навантаження, порівняно з великими конкурентами. Наприклад, співвідношення боргу до капіталу у Microsoft – 32,7%, у Oracle – 427%. Операційний грошовий потік Microsoft за останній фінансовий рік становив близько $136 млрд за капексів $88 млрд, тоді як у Oracle за 12 місяців до кінця серпня – $21,5 млрд за капексів $27,4 млрд.

Читайте також: Nvidia приєднується до "гонки роботів": У листопаді стартує масовий випуск гуманоїдних роботів з ШІ у США

В цей же час, Oracle, зокрема разом із підрядниками на кшталт Crusoe, розглядає будівництво дата-центрів у низці штатів США, серед них Вайомінг, Пенсильванія, Техас, Мічиган та Нью-Мексико.

Історично OpenAI покладалася на ексклюзивні обчислювальні потужності Microsoft, але останнім часом отримала можливість залучати й інших провайдерів через дефіцит ресурсів у хмарі партнера. Угоди такого масштабу розраховані на подальше вибухове зростання ChatGPT, однак супроводжуються ризиками для обох сторін – від цін на обладнання та доступності електропотужностей до регуляторних перевірок і конкуренції за таланти.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск на початку 2025 року звернувся до CEO Meta Марка Цукерберга із пропозицією долучитися до фінансування заявки xAI вартістю $97,4 млрд на придбання OpenAI – розробника відомого сервісу на основі штучного інтелекту ChatGPT.