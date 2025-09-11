Держслужба зайнятості запустила сервіс із відслідковування трендів ринку праці. Яка інформація публікуватиметься?

Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.

Про це йдеться в повідомленні Служби.

Окрім того, буде розміщена інформація щодо кількості пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян та аналіз ситуації на ринку праці за видами безробіття.

Також надаватиметься інформація про залучення людей до програм сприяння зайнятості.

Зокрема, на сьогодні спостерігаються наступні тренди:

стабільний попит роботодавців на працівників,

зростання зарплати найманих працівників,

збільшення кількості громадян, залучених до активних програм сприяння зайнятості.

"Наявність такої інформації однозначно стане корисною для журналістів, які готують матеріали для своїх видань, громадських організацій, що збирають статистичні дані для дослідження тем ринку праці, а також для громадян, які цікавляться темою працевлаштування, розвитку та можливостей", – зазначили в Держслужбі зайнятості.

Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

До того стало відомо, що кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи, на початку серпня становила 241 тис., а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб.