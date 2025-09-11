В Одеському порту скасували реконструкцію причалу за 539 мільйонів через відсутність пропозицій

В Одеському порту скасували торги на реконструкцію причалу №7 вартістю 539,88 млн грн. Аукціон не відбувся, бо жодна компанія не подала пропозицію.

Про це свідчать дані системи закупівель Prozorro, передає Інтент.

У серпні Одеська філія держпідприємства "Адміністрація морських портів України" оголосила відкриті торги на виконання будівельних робіт із реконструкції причалу №7 в Одеському морському порту. Очікувана вартість закупівлі становила 539,88 млн грн.

Завершити реконструкцію замовник планував до 31 грудня 2027 року. Згідно з технічною документацією, реконструкція передбачала масштабний комплекс робіт.

Втім, на етапі приймання пропозицій тендер викликав резонанс серед потенційних учасників. Одне зі звернень стосувалося вимоги надати чинне Свідоцтво про визнання учасника процедури закупівлі, видане Регістром судноплавства України або іншим кваліфікаційним товариством.

Потенційні підрядники зазначали, що отримання цього документа займає щонайменше місяць, а отже, фактично обмежує доступ до торгів.

Окрім того, компанії нарікали на вимогу підтвердити досвід виконання робіт із улаштування залізничних колій із класом наслідків СС3. Учасники наголошували, що вже існують обмеження в наданні аналогічних договорів через неможливість підтвердити досвід за контрактами, виконаними в портах, які нині залишаються тимчасово окупованими – Керчі, Бердянську, Маріуполі, Євпаторії та Феодосії.

У таких умовах додаткова вимога класу наслідків СС3, на їхню думку, ще більше звужувала коло потенційних претендентів, адже чимало компаній мають досвід робіт лише на об'єктах СС2, що теж могло б вважатися релевантним для морських портів.

Також учасники звертали увагу на непропорційність вимог: наприклад, від підрядників вимагали підтверджений досвід із влаштування залізничних колій, проте не вимагали досвіду з днопоглиблення, хоча такі роботи входили до проєкту.

АМПУ у відповідь заявила, що всі вимоги встановлено з метою підтвердження кваліфікації та технічної спроможності учасників, тому змінювати умови відмовилася.

Подати пропозиції мали до 9 вересня 2025 року, однак жодна компанія не подала заявку. Зрештою торги були скасовані через відсутність пропозицій, а реконструкція причалу №7 наразі залишається без виконавця.

Як повідомлялося, Одеський порт регулярно обстрілюється військами РФ. 3 липня ракетою було уражено один з причалів, низка працівників портових операторів та членів екіпажу судна зазнали поранень. Крім того, було пошкоджено портальні крани, техніку та склади.