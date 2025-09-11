Махінації зі столичною землею: Суд відпустив відому забудовницю Молчанову під заставу на 100 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для засновниці однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Влади Молчанової у вигляді застави на суму 100 млн грн.

Таке рішення сьогодні ухвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Визначену судом заставу потрібно внести протягом п'яти днів.

Крім того, суд поклав на Молчанову низку обовʼязків. Зокрема, вона має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, зокрема з Юрієм Іванющенком, а також ️здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор САП просив застосувати для неї запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 млн грн, обґрунтовуючи такий розмір належним матеріальним станом підозрюваної. Але суд задовольнив це клопотання лише частково.

Як повідомлялося, 6 вересня детективи НАБУ повідомили про підозру засновниці Stolitsa Group Владі Молчановій та підсанкційному ексдепутату від "Партії регіонів" Юрію Іванющенку, а також кільком підконтрольним їм особам, про підозру у справі про махінації із землею ринку "Столичний".

За даними слідства, вони організували схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн, залучивши до її легалізації керівника управління Держгеокадастру.

За версією НАБУ, схема стала частиною процесу врегулювання конфлікту між Молчановою та Іванющенком довкола ринку "Столичний", для чого вони підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.