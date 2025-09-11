МВФ заявив, що фінансування України в наступні два роки може виявитися на $20 мільярдів вищим, – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть бути на $20 млрд вищими, ніж оцінює уряд України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Розбіжність виявилася під час зустрічей, які співробітники МВФ провели в Києві протягом останнього тижня для обговорення зовнішнього фінансування на 2026 та 2027 роки.

Узгодження розбіжностей має вирішальне значення, перш ніж МВФ розгляне запит України на нову кредитну програму, оскільки поточне фінансування вичерпається.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Київ може зіткнутися з необхідністю забезпечувати додаткові мільярди доларів на рік фінансової підтримки від західних союзників.

Війна Росії проти України затягується, тому зростають побоювання, що Україна може зіткнутися з труднощами в покритті своїх зростаючих військових потреб.

Очікується, що сума буде узгоджена наступного тижня. Щойно це станеться, уряд України й МВФ звернуться до союзників України, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.

Україна вже стикається з деякими труднощами в мобілізації додаткової допомоги від своїх основних партнерів. Внесок США, найбільшого донора Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ, зменшився після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, що робить Європейський Союз найбільшим постачальником фінансової допомоги.

Більша частина фінансування з поточного пакету МВФ у розмірі $15,5 млрд уже виплачена. Програма передбачала закінчення війни цього року та закінчується в 2027 році. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко домагається схвалення нового пакету від ради директорів МВФ до кінця року.

Що відомо про допомогу МВФ для України

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026 році Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.

11 вересня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що влада України та Міжнародний валютний фонд розпочнуть консультації на технічному рівні щодо параметрів нової програми співпраці, яка має замінити чинну чотирирічну програму за Механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).