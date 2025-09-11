НБУ задоволений поточним рівнем повернення в Україну валютної виручки, – заступник голови

Динаміка надходження в Україну експортної виручки є сталою, що свідчить про ефективність фінансового моніторингу Національного банку України за цим напрямом.

Про це заявив заступник голови НБУ України Юрій Гелетій під час брифінгу, передає Укрінформ.

Гелетій зазначив, що повернення виручки завжди було у фокусі уваги регулятора, адже воно безпосередньо впливає на ринок, передусім у частині пропозиції валюти, та на золотовалютні резерви країни.

"Восени 2023 року ми ініціювали дискусію щодо питань повернення валютної виручки аграрним сектором. Спільно з колегами з уряду й Верховної Ради напрацювали механізм експортного забезпечення, який виявився надзвичайно вдалим. І за результатами минулого року повернення виручки в Україну збільшилося порівняно з 2023 роком майже на $8 млрд. Якщо говорити про 2025 рік, то динаміка надходження експортної виручки є сталою й відповідає минулорічним показникам", – сказав Гелетій.

Таким чином, ідеться про ефективність фінансового моніторингу, активної роботи з банками, де спостерігається перевищення термінів повернення виручки, є випадки неповернення бізнесом отриманих від зовнішньоекономічних операцій коштів, закриття рахунків тощо.

"Ми внесли зміни до нормативно-правової бази в частині закриття валютного нагляду й заборонили його закриття в низці випадків щодо експортно-імпортних операцій. Це також сприяло поверненню виручки й унеможливило зловживання з боку бізнесу. Також поліпшено обмін інформацією між Національним банком, Державною митною службою і Податковою. Ця робота має продовжуватися, ми активно моніторимо ситуацію й розуміємо, на які галузі треба звертати особливу увагу", – підсумував Юрій Гелетій.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні діє механізм експортного забезпечення – режим для окремих сільськогосподарських товарів, який вимагає, щоб експортери були зареєстровані платниками ПДВ, складали податкові накладні до митної декларації та забезпечували повернення в країну валютної виручки, що дозволяє застосовувати нульову ставку податку. Цей механізм спрямований на боротьбу з ухиленням від оподаткування та забезпечення надходження валюти до України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України розробляє більш деталізований механізм валютного контролю для підтримки бізнесу.

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,03 млрд.