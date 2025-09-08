Мінекономіки та НБУ працюють над механізмом для вдосконалення валютного контролю, – Соболев

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України розробляє більш деталізований механізм валютного контролю для підтримки бізнесу.

Про це повідомив очільник міністерства Олексій Соболев під час заходу з нагоди відкриття офісів податкових консультацій Державної податкової служби, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд ухвалив рішення рекомендувати збільшити терміни до 270 днів (валютних розрахунків для окремої продукції машинобудування, – ред.). Підемо в розмови з Нацбанком. Ви бачите самі статистику: на жаль, цього року дефіцит торговельний збільшується щомісяця", – сказав Соболев, відповідаючи на питання від бізнесу щодо збільшення термінів валютної виручки.

Він зазначив, що ситуація зараз гірша, ніж була на початку року: валютних надходжень менше, ніж Україна виводить.

Соболев зауважив, що руйнування інфраструктури внаслідок атак Росії змушують Україну додатково імпортувати обладнання – і це створює додатковий тиск на баланс.

"Нам здається, що необхідно напрацювати більш детальний механізм, який незагально все посуне, щоб уникнути ризиків відтоку валюти та нових розривів, які можуть загрожувати макрофінансовій стабільності. Ми працюємо зараз з НБУ, щоб можна було це зробити", – заявив Соболев.

Він додав, що для відновлення бізнесу критично важливим є доступ до обладнання, поставки якого іноді тривають понад 80 днів, тому необхідно знайти баланс між валютними надходженнями та можливістю підприємств інвестувати в оновлення виробництва.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпорядженням від 21 червня 2024 року рекомендував Нацбанку збільшити термін розрахунків у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів, але НБУ відхилив рекомендації та запросив у Мінекономіки додаткові аналітичні обґрунтування.

У жовтні минулого року тоді ще перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що уряд намагається переконати Нацбанк у необхідності такого кроку.

На початку червня 2025 року заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій повідомив, що під час роботи місії Міжнародного валютного фонду 20-27 травня сторони погодили, що НБУ все ще очікує додаткові аргументи від Кабміну, після чого Нацбанк знову розгляне пропозицію.

