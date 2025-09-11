Google профінансує український освітній проєкт "Мрія". Що передбачено?

Український освітній проєкт "Мрія" став учасником програми Google.org Fellowship та отримає $1,5 млн на розвиток цифрової освіти України від Google.org.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Підтримка від Google.org дасть змогу освітній екосистемі "Мрія" впровадити новий функціонал на основі штучного інтелекту, щоб зробити освіту більш гнучкою, сучасною та орієнтованою на потреби кожної дитини", – сказано в повідомленні.

Спершу технології ШІ на базі Gemini використовуватимуть для персоналізованих рекомендацій контенту та зменшення рутинного навантаження на вчителів.

У Мінцифри зазначили, що в майбутньому саме ШІ допоможе реалізувати головну місію "Мрії" – створювати для кожної дитини індивідуальні освітні траєкторії, які враховують її інтереси та потреби.

"У вересні з "Мрією" вже почали навчання понад 2 тис. шкіл. У 2026 році ми розпочнемо пілотування дошкілля та розробку концепції для закладів вищої освіти. Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості та інструменти на базі штучного інтелекту", – сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Підтримка від Google.org стане стратегічним трампліном для команди Мрії на критично важливому етапі масштабування: впровадження екосистеми в школах по всій Україні, запуск пілотних програм у дошкільних закладах та формування потужної спільноти користувачів.

Пілотний запуск "Мрії" відбувся у вересні 2024 року, а в квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що веб-портал і застосунок стали доступні кожній охочій школі.

Раніше стало відомо, що компанія Google за три роки надала Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.

До того повідомлялося, що Google надав фінансування 30 українським стартапам.