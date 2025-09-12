У Росії зношено 46% каналізаційних мереж

Зношення мереж каналізації в Росії за підсумками 2024 року досяг 46% – зношеними в країні вважаються 94 тис. кілометрів каналізаційних труб.

Про це пише The Moscow Times.

Найбільше проблем – у Єврейській автономній області (знос 80%), Тиві (79%) та Курганській області (73%). Майже 60% досягає знос каналізації в Москві. Найкраща ситуація у малонаселеному Ненецькому автономному окрузі (2%), Алтаї (3%) та Чукотці (6%).

Дані Росстату відображають нормативний термін, відпрацьований трубами: якщо він повністю минув, то знос труби вважається рівним 100%.

За середнього терміну служби каналізації близько 50 років щорічно потрібно оновлювати не менше 2% її протяжності, а для зниження аварійності – близько 3%. Зараз у Росії замінюється лише трохи більше 1%.

Окрм того, за 10 років зростання тарифів на комунальні послуги в Росії було на 21% нижче за інфляцію за цей період, комунальні підприємства недорахувалися 800 млрд руб. на рік.

Член комітету з будівництва та ЖКГ Держдуми РФ Александр Якубовський раніше визнавав, що темпи оновлення зношених комунальних мереж у Росії вдвічі нижчі, ніж потрібно, і тому найближчими роками в країні продовжить зростати кількість аварій у системі ЖКГ.

За даними Мінбуду РФ, знос комунальної інфраструктури в регіонах Росії коливається від 40% до 80%. Не менше третини мереж потребують термінової заміни.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, який займається будівництвом, заявляв, що нормативні терміни експлуатації масових серій будинків у країні закінчуються, і якщо не почати їх оновлення, то "відбудеться масова руйнація житлового фонду". Зношення житлової інфраструктури вже призвело до низки з сотні комунальних аварій, яка охопила Росію взимку 2024-2025 року.

Раніше повідомлялося, що російська влада готується різко підвищити для населення тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

На початку жовтня минулого року стало відомо, що уряд Росії разом із рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: цього року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.