Суд ЄС анулював дозвіл Єврокомісії для угорської АЕС, яку будує "Росатом"

Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії, яким вона схвалила державну допомогу від уряду Угорщини для реалізації спільного з "Росатомом" проєкту будівництва АЕС "Пакш-2".

Суд дійшов висновку, що Єврокомісія мала б перевірити, чи відповідає укладений з російською компанією прямий контракт на будівництво двох енергоблоків АЕС правилам державних закупівель ЄС, але не зробила цього, йдеться у рішенні суду.

Відтак Високий суд вирішив скасувати рішення Єврокомісії про схвалення допомоги від Угорщини на будівництво двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС "Пакш".

Угорщина уклала прямий контракт на добудову двох блоків на АЕС "Пакш" з стуктурою "Росатома" у рамках угоди між Росією та Угорщиною про мирне використання ядерної енергії. Своєю чергою Росія надала Угорщині державну позику для фінансування більшої частини проєкту.

У "Росатомі" вже заявили, що продовжить реалізацію проєкту АЕС "Пакш-2" спільно з "угорськими партнерами", попри рішення суду.

Читайте також: Адміністрація Трампа вивела з-під санкцій фінансування проєкту "Росатома" в Угорщині

Як повідомлялося, Росія і Угорщина підписали угоду про будівництво на атомній електростанції "Пакш" двох нових енергоблоків №5 і 6 ("Пакш-2") у 2014 році. Загальна вартість проєкту оцінювалася в 12,5 мільярда євро, з них російська сторона мала профінансувати 10 мільярдів євро шляхом надання кредиту Угорщині.

Решту 2,5 мільярда євро мав надати угорський уряд. Саме цю допомогу Єврокомісія схвалила у 2017 році.

Це рішення Єврокомісії оскаржив уряд Австрії, проте європейський суд першої інстанції відмовився задовольнити позов, проте його підтримала апеляція, а зараз – і найвища судова інстанція у ЄС.