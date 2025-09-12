Світові ціни на нафту знижуються через ризики надлишку та слабший попит у США, – Reuters
У п’ятницю вранці ціни на нафту продовжили знижуватися: еталонний сорт Brent опускався на 0,74% – до $65,88 за барель, WTI – на 0,82%, до $61,86 за барель.
Тиск на ціни посилився через сигнали про слабший попит у США та очікуваний профіцит пропозиції, які переважують ризики збоїв через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні, повідомляє Reuters.
Американська статистика показала найшвидше за сім місяців зростання інфляції у серпні та стрибок первинних заявок на допомогу з безробіття. Це підтримує очікування, що ФРС вже наступного тижня знизить ставку, аби підтримати економіку, а отже і попит на пальне.
MEA у місячному звіті прогнозує швидше, ніж очікувалось, зростання світової пропозиції через заплановані збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Сам картель залишив без змін високий прогноз зростання попиту у 2025–2026 роках, водночас група вирішила з жовтня підняти квоти на видобуток, що посилює тиск на ціни.
Саудівська Аравія нарощує відвантаження до Китаю до близько 1,65 млн барелів на добу у жовтні проти 1,43 млн бар./добу у вересні. За даними EIA, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 5 вересня зросли на 3,9 млн бар. до 424,6 млн бар., що також сигналізує про м’якший баланс попиту і пропозиції.
МEA відзначає зниження серпневих нафтових доходів РФ до одного з мінімумів з початку повномасштабної війни, що відображає слабші ціни та торгові обмеження.
Раніше повідомлялось, що ціни на нафту дещо знизилися на тлі сигналів про слабший попит у США та збільшення ризиків надлишку пропозиції, нівелюючи попередні занепокоєння трейдерів через удари на Близькому Сході та війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У п'ятницю вранці ціни на нафту продовжили знижуватися: еталонний сорт Brent опускався на 0,74% - до $65,88 за барель, WTI - на 0,82%, до $61,86 за барель.
Тиск на ціни посилився через сигнали про слабший попит у США та очікуваний профіцит пропозиції, які переважують ризики збоїв через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні, повідомляє Reuters.
Американська статистика показала найшвидше за сім місяців зростання інфляції у серпні та стрибок первинних заявок на допомогу з безробіття. Це підтримує очікування, що ФРС вже наступного тижня знизить ставку, аби підтримати економіку, а отже і попит на пальне. Джерело: https://censor.net/n3573700
Такого не може буде. Це все помилково скаже найвеличніший президент найсильнішої країни. Або ні це все ще винен мабуть Байден, який не займався країною бо тільки спав. Так пане трамп. Вам вже давно повісити нобелівську медальку та присвоїти звання найкрутішого економіста Америки. А якщо серйозно-то куди ти падаєш колись дійсно велика країна а зараз жалюгідна підстилка раші.