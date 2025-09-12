Світові ціни на нафту знижуються через ризики надлишку та слабший попит у США, – Reuters

У п’ятницю вранці ціни на нафту продовжили знижуватися: еталонний сорт Brent опускався на 0,74% – до $65,88 за барель, WTI – на 0,82%, до $61,86 за барель.

Тиск на ціни посилився через сигнали про слабший попит у США та очікуваний профіцит пропозиції, які переважують ризики збоїв через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні, повідомляє Reuters.

Американська статистика показала найшвидше за сім місяців зростання інфляції у серпні та стрибок первинних заявок на допомогу з безробіття. Це підтримує очікування, що ФРС вже наступного тижня знизить ставку, аби підтримати економіку, а отже і попит на пальне.

MEA у місячному звіті прогнозує швидше, ніж очікувалось, зростання світової пропозиції через заплановані збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Сам картель залишив без змін високий прогноз зростання попиту у 2025–2026 роках, водночас група вирішила з жовтня підняти квоти на видобуток, що посилює тиск на ціни.

Саудівська Аравія нарощує відвантаження до Китаю до близько 1,65 млн барелів на добу у жовтні проти 1,43 млн бар./добу у вересні. За даними EIA, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 5 вересня зросли на 3,9 млн бар. до 424,6 млн бар., що також сигналізує про м’якший баланс попиту і пропозиції.

МEA відзначає зниження серпневих нафтових доходів РФ до одного з мінімумів з початку повномасштабної війни, що відображає слабші ціни та торгові обмеження.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту дещо знизилися на тлі сигналів про слабший попит у США та збільшення ризиків надлишку пропозиції, нівелюючи попередні занепокоєння трейдерів через удари на Близькому Сході та війну в Україні.