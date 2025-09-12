90 тисяч українців скористалися правом на податкову знижку з початку року, – ДПС

За січень-серпень поточного року правом на податкову знижку скористалися 89,8 тис. громадян.

До повернення з бюджету задекларовано 532,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 98 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік (+22,5%), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Найчастіше до знижки включали витрати на оплату навчання, страхування та пенсійні внески, а також сплату відсотків за іпотечними кредитами, зазначається у повідомленні.

У ДПС нагадали, що для того, щоб отримати податкову знижку, потрібно до 31 грудня 2025 року подати декларацію про майновий стан та доходи до свого контролюючого органу.

До декларації слід додати підтверджувальні документи: копії квитанцій і чеків, платіжних доручень, договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, паспорт та інші необхідні копії.

Подати декларацію можна особисто до органу ДПС за місцем обліку, надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або скористатися Електронним кабінетом платника.

