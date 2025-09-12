МХП Косюка збільшив прибуток за пів року на дві третини. Ціни на курятину в Україні зросли

Найбільший в Україні виробник курятини – агрохолдинг МХП Юрія Косюка – завершив другий квартал 2025 року з чистим прибутком у розмірі $43, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виторг компанії у звітному періоді зріс на 11% – до $856 млн, свідчать дані квартальної звітності агрохолдингу.

За підсумками першого півріччя 2025 року прибуток компанії зріс до $75 млн, порівняно із $45 млн за перші пів року торік. Водночас виторг зріс на 10% – до $1,64 млрд.

Зокрема, у сегменті птахівництва виторг у першому півріччі 2025 року зріс на 14% – до $897 млн.

При цьому обсяг виробництва м'яса птиці в Україні зменшилося на 7% – до 341,94 тис. тонн, водночас обсяги виробництва на фабриках Perutnina Ptuj у Європі зросли на 5% – до 73,12 тис. тонн. Експорт м'яса птиці з України залишився стабільним і становив 185,59 тис. тонн.

При цьому середня відпускна ціна на м'ясо птиці МХП Україні зросла на 16% у річному обчисленні – до $2,29 за кг (без ПДВ), а на Perutnina Ptuj – на 4%, до 3,62 євро за кг.

Операції з виробництва рослинних олій принесли МХП у першому кварталі $224 млн виторгу, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виторг від торгівлі іншими сільськогосподарськими культурами зріс на 4% у річному обчисленні – до $192 млн.

Європейський операційний сегмент МХП забезпечив $322 млн ​виторгу за пів року, що на 15% більше, порівняно з першим півріччям минулого року.

Читайте також: АМКУ дозволив словенській компанії Косюка купити великого виробника курятини в Іспанії

Як повідомлялося, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанції. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.