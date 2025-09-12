Фонд держмайна знайшов покупця на держпідприємство з активами в Києві й Житомирі. Ціна на торгах зросла в 10 разів. ФОТО

Фонд державного майна України 12 вересня провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Спецагро". Переможцем торгів стало ТОВ "Бест Формат Плюс".

Про це свідчать дані на сайті "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Як повідомляється, у торгах узяло участь 12 учасників.

За стартової ціни 4,98 млн компанія "Бест Формат Плюс" Євгена Богуславського запропонувала за лот 49 млн грн. Разом із ПДВ переможець торгів має сплатити 58,8 млн грн.

Єдиний майновий комплекс ДП "Спецагро" включає 36 одиниць нерухомого майна та інфраструктури в Києві (один об'єкт на вул. Панаса Мирного, 28 і вісім – на вул. Жмеринській, 2-А) і Житомирі (22 об'єкти на вул. Вересівський шлях, 15, три земельні ділянки загальною площею понад 0,81 га та 11 транспортних засобів 2004-2008 року випуску).

Частина нерухомості підприємства перебуває в оренді.

Євген Богуславський – власник фінансової компанії "Інкам". На початку 2023 року вона на замовлення неназваного інвестора придбала лот "МР Банку", куди входили права вимоги за кредитом із заставою фітнес-клубу Tsarsky City Resort на вул. Старонаводницькій у Києві. Пізніше Богуславський намагався приватизувати Київський протезний завод, але поступився переможцю – власнику "Великої Кишені" Роману Луніну. У листопаді 2024 року ТОВ "Топ-Оффер", бенефіціарним власником якого був Богуславський, перемогло в аукціоні з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту. 28 листопада власник змінився – ним став колишній депутат Верховної Ради Володимир Продивус.















