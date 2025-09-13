"Нафтогаз" вже імпортував із США 400 мільйонів кубометрів газу до зими

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" імпортував 400 мільйонів кубометрів газу зі США

Група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen в межах підготовки до зими 2025-2026 років вже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського скрапленого газу (СПГ, LNG).

Імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

В компанії уточнили, що загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн кубометрів американського LNG.

"Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проєкт ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном Orlen . Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте також: МВФ відкидає можливість закупівель газу Україною за кошти держбюджету

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити, проте російські війська продовжують завдавати нових ударів по інфраструктурі для видобутку та транспортування газу.

Через це, а також через виснаження запасів газу у сховищах, Україна має суттєво збільшити імпорт газу, визнавали у Міненерго.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

