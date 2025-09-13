Китайські вчені заявили про розробку моделі АІ, що імітує роботу людського мозку

Дослідники з Китайської академії наук повідомили про створення SpikingBrain1.0 − великої мовної моделі, що наслідує роботу людського мозку через спайкові нейромережі.

На відміну від класичних LLM, які покладаються на механізм "уваги" та обробляють увесь контекст, SpikingBrain1.0 вибірково активує лише потрібні "нейрони" і зосереджується на найближчих словах, що зменшує обчислення та енергоспоживання, пише The Independent.

За заявою розробників, нова архітектура дає змогу працювати у 25-100 разів швидше за звичайні моделі, підтримує безперервне попереднє навчання з використанням менш ніж 2% даних і не потребує графічних процесорів Nvidia. Модель також працює на китайській апаратній платформі MetaX, що знижує залежність від західних чипів.

Команда позиціонує рішення як відповідь на обмеження "закону масштабування" в сучасних LLM − високі витрати на навчання, значне енергоспоживання та складне розгортання. Водночас озвучені показники поки що потребують незалежної перевірки.

Читайте також: Вчені із США та Китаю розробили новий метод переробки пластику на компоненти пального

Контекстом для анонсу став оприлюднений Пекіном план повної інтеграції ШІ в економіку та суспільні процеси до 2035 року.

Раніше повідомлялось, американський виробник процесорів Nvidia розпочне масове виробництво гуманоїдних роботів у співпраці з Foxconn на американському майданчику вже в листопаді. Офіційна презентація проєкту очікується на Foxconn Technology Day, що пройде також у листопаді.