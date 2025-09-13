У Китаї запустили масове виробництво акумуляторів для дронів, які на 50% ефективніші за звичайні

Індустрія дронів

Китайська компанія Eve Energy оголосила про старт масового виробництва твердотільних акумуляторів.

Першими переваги нової технології отримають безпілотники та робототехніка – саме ці сегменти зараз найбільш чутливі до підвищення енергоємності та термостійкості, повідомляє "iLenta" посилаючись на пресслужбу компанії.

На новому майданчику в Ченду вже випускаються акумулятори ємністю 10 А·г з використанням сульфідного електроліту. Їх можна компонувати у модулі по 60 А·г – такі рішення підходять для дронів, гуманоїдних роботів на кшталт Tesla Optimus та окремих smart-пристроїв.

Заявлена щільність енергії сягає 300 Вт·год/кг, що значно вище за типові показники літій-іонних батарей (близько 200 Вт·год/кг). Крім того, твердотільні елементи стійкіші до перегріву та стабільніше працюють в екстремальних умовах. Для електромобілів такі батареї поки що надто дорогі, натомість для БПЛА і роботів – це вже практичне рішення.

До 2026 року завод у Ченду планує вийти на потужність 100 МВт·год на рік і представити ще більш ємні акумулятори – до 400 Вт·год/кг.

Раніше повідомлялось, що штучний інтелект, достатній для масового застосування в гуманоїдних роботах, залишається ключовим викликом галузі.

За оцінками ринку, індустрія за рік-три до того моменту, подібного до прориву ChatGPT в 2022 році, коли чат-бот OpenAI миттєво став хітом і перетворив ШІ на повсякденний термін.