БЕБ викрило розкрадання понад 10 мільйонів на берегоукріпленні Кременчуцького водосховища
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру службовій особі Регіонального офісу водних ресурсів за зловживання службовим становищем, що спричинило майже 10,5 млн грн збитків бюджету.
Йдеться про роботи з укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища в районі села Мозоліївка Глобинського району, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підрядник замість передбачених проєктно-кошторисною документацією матеріалів використовував дешевші, які не відповідали технічним вимогам. Авторський нагляд з боку посадовиці РОВР не забезпечив належного контролю за обсягами та якістю виконаних робіт, що призвело до збитків державі.
Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Раніше у цьому провадженні підозру отримали керівник підрядної організації за ч. 5 ст. 191 КК України та інженер технічного нагляду за пособництво за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, додали у БЕБ.
Раніше повідомлялось, що детективи БЕБ у Полтавській області викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у заволодінні понад 5 млн грн бюджетних коштів під час капремонту свердловин у Полтавському районі.
