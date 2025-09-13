"Укрнафта" більше не купуватиме індійське пальне

"Укрнафта" оголосила другий тур тендерів на закупівлю бензину, дизпального та LPG з постачанням у жовтні і протягом усього четвертого кварталу 2025 року.

Водночас компанія повідомила, що більше не розглядатиме пальне індійського походження, як і вироблене в Ірані, РФ чи Білорусі, повідомляє пресслуба компанії.

Умови допуску передбачають обов’язкове зазначення країни походження.

У жовтневому тендері компанія планує придбати бензини А-92 та А-95 партіями від 1000 тонн кожного, дизельне пальне – від 1000 тонн, скраплений газ – від 500 тонн. Окремо оголошено закупівлю А-95 та дизеля з постачанням у жовтні-грудні 2025 року.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що Міністерство оборони також відмовляється від закупівель індійського дизелю.

Як повідомлялось, що АТ "Укрнафта" за підсумками першого півріччя 2025 року отримала 5,2 мільярда гривень чистого прибутку. За цей період "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів та виплатила 5 млрд грн дивідендів.