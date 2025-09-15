Кабмін має схвалити та внести проєкт бюджету на 2026 рік вже сьогодні, – Гетманцев

Сьогодні Кабмін очікувано затвердить проєкт закону "Про державний бюджет на 2026 рік" та відразу направить його до ВР для подальшого розгляду.

Про це голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

Раніше він зазначав, що перша версія головного кошторису країни ймовірно буде суттєво відрізнятися від фінальної, яку депутати мають прийняти в листопаді. Причина – у міжнародній допомозі від партнерів, яка у повному обсязі досі не погоджена.

"Наступного року у бюджеті України залишиться $15 млрд перехідних запасів з поточного року. З огляду на потребу міжнародної допомоги на 2026 рік додатково потрібно буде знайти ще мінумум $10 млрд. Якщо цього зробити не вийде, можуть виникнути курсові проблеми", – розповідав депутат в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами приблизно $39 мільярдів зовнішньої допомоги буде використано у цьому році з отриманих $54 млрд, решта коштів залишиться вже на наступний.

Також депутат зазначив, що попри можливі проблеми з фінансування, чергової хвилі різкого підняття податків ймовірно не буде.

"Важливо розуміти, що ці надходження (від підвищення податків, – ред.) неспівставні з тими, які ми потребуємо від партнерів. Ми $10 млрд не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень по року. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя! Такого не буде", – додав Гетманцев.

Він додав, що наразі розглядаються лише точкові зміни по типу імплементації DAC7. Це директива ЄС, яка стосується співпраці механізму оподаткування цифрових платформ на кшталт Uber та Glovo. Мова йде про оподаткування діяльності, що здійснюється через цифрові платформи. Уряд вже вніс відповідний законопроєкт.

Раніше повідомлялось, що кожен день війни коштує українському бюджету $172 мільйонів на день, це на 23% більше, ніж рік тому.